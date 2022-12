Dépenses du Parlement wallon : après les dérapages, mise en route de la première réunion de la commission de la comptabilité

La toute nouvelle commission de la comptabilité, créée dans la foulée de l’explosion des dépenses du Parlement wallon, a tenu sa réunion d’installation ce jeudi après-midi. Après quelques remarques de l’opposition sur le recours au huis clos - "qui doit être le plus limité possible" – et sur les modalités de convocation, le règlement d’ordre intérieur y a été approuvé à l’unanimité.

Garde-fou aux dépenses de l’assemblée régionale après les dérapages constatés dans le cadre des chantiers de la maison des parlementaires et de la jonction piétonne reliant le parking au parlement, cette commission est composée d’André Frédéric, Maxime Hardy et Joëlle Kapompole pour le PS ; François Bellot, Rachel Sobry et Nicolas Tzanetatos pour le MR ainsi qu’Olivier Bierin et Hélène Ryckmans pour Ecolo. L’opposition est quant à elle représentée par Germain Mugemangango (PTB) et Christophe Bastin (Les Engagés). C’est la socialiste Joëlle Kapompole qui a été élue présidente.