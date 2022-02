Dépendance de l'Europe au gaz russe: face aux tensions, pourrait-on se passer du gazoduc Nord Stream II ?

Les États devront-ils combattre la hausse des prix ?

Reste à savoir si tous les Européens pourront se permettre une augmentation importante des prix. Les États pourraient avoir tendance à intervenir pour limiter son impact sur les factures des citoyens mais aussi faire bonne figure. Pourtant, ce choix pourrait ne pas être le plus opportun pour le futur.

Pour Francesco Contino, professeur à l’UCLouvain et expert en système énergétique, limiter l’interventionnisme des États permettrait de tourner rapidement la page de l’énergie fossile et de la puissance du gaz russe en Europe : "Les mesures prises dans l’optique de réduire les prix (comme la baisse de TVA par exemple) sont des stratégies qui vont nous handicaper pour le futur. Les États se privent de moyens qu’ils pourraient utiliser pour la transition vers le renouvelable. Ils doivent prévenir les citoyens et les entreprises que les prix vont augmenter tout en les poussant aux investissements limitant leur consommation. L’État ne peut pas compenser indéfiniment la hausse des prix; il doit cependant investir des moyens publics pour la transition énergétique et sortir le plus rapidement des énergies fossiles. Cela à l’air antisocial parce que cela induit plus de taxes. Mais cette solution est, selon moi, plus sociale. Elle pousse à la transition et à un futur plus agréable autant écologiquement qu’économiquement."