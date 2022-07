Декриміналізувати марихуану в Бельгії? | Dépénaliser le cannabis en Belgique?

Dépénaliser le cannabis en Belgique ?

C’est le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, qui relance le débat. Il a accordé plusieurs interviews dans la presse et sur la RTBF.

Le bourgmestre veut qu’on discute de ce sujet sensible d’ici aux prochaines élections (en 2024). Pour lui, sortir le cannabis du code pénal va permettre de se concentrer sur le trafic de drogues dures. Il réclame un " plan national drogues " qui associerait tous les niveaux de pouvoirs : villes et communes, communautés et régions, état fédéral. " On doit arrêter de disperser les moyens. Faisons comme l’Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas ? Ayons un débat serein. Ce n’est pas un produit qu’il faut promouvoir, c’est un produit qu’il faut gérer " a-t-il déclaré dans le quotidien Le Soir.

Dans le contexte politique belge, le débat s’annonce d’ores et déjà compliqué. En gros, les partis du Sud du pays sont plutôt " pour " la légalisation du cannabis, les partis au nord du pays sont plutôt contre. Philippe Close propose d’y aller progressivement, en commençant par dépénaliser le cannabis, comme c’est le cas au Québec et dans 13 Etats américains.

Quelle est la règle en Belgique ?

Selon la loi, détenir ou cultiver du cannabis reste une infraction punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

Mais dans la pratique, celui ou celle qui a plus de 18 ans et qui détient du cannabis "pour son usage personnel" ne sera vraisemblablement pas poursuivi, sauf si cette détention s’accompagne de troubles à l’ordre public ou de circonstances aggravantes. Qu’entend on par circonstances aggravantes ? Cela peut être par exemple consommer de la drogue devant des mineurs ou aux abords d’une école, d’un hôpital, dans les transports en commun…

Quelles sont les sanctions prévues ?

Lors de la première infraction, l’amende sera de 15 à 25 euros. Si il y a récidive, l’amende grimpe jusqu’à 50 euros. Si la même année, une nouvelle infraction est constatée alors la loi prévoit un emprisonnement de 8 jours à un mois et une amende allant jusqu’à 100 euros.