Саме мер Брюсселя Філіп Клоуз відновлює дебати. Він дав кілька інтерв’ю в пресі та на RTBF.

Мені хочеться, щоб я обговорив цю делікатну тему до наступних виборів (у 2024 році). На думку, вилучення канабісу з кримінального кодексу дозволяє зосередитися на питанні торгівлі сильними наркотиками, та більш дієвл запобігати їхній торгівлі. Він закликає до "національного плану боротьби з наркотиками", який об’єднав би всі рівні влади: міста та селища, громади та регіони, федеральну державу. "Ми повинні припинити спускати кошти. Зробимо як Німеччина, Люксембург, Португалія, Іспанія, Нідерланди? Давайте спокійно поговоримо. Це не Продукт, який потрібно Просувати, це продукт, яким Потрібно керувати", - повідомив Він у щоденній вечірній годині.

У політичному контексті Бельгії дебати вже обіцяють бути складними. В основному партії на південній країні виступає "за" легалізацію канабсу, партії на півночі країні виступає проти. Філіп Клоуз пропонує йти поступово, починаючи з декриміналізації канабісу, як це відбувається в Квебеку та в 13 американських штатах.

Яке правило в Бельгії?

Відповідно до закону, зберігання або вирощування конопель залишається злочином, який карається штрафом або тюремним ув’язненням.

Але на практиці будь-яка особа віком від 18 років, яка володіє марихуаною "для особистого вживання", навряд чи буде притягнута до кримінальної відповідальності, якщо це зберігання не супроводжується порушенням громадського порядку або обтяжуючими обставинами. Що ми розуміємо під обтяжуючими обставинами? Це може бути, наприклад, вживання наркотиків на очах у неповнолітніх або біля школи, лікарні, у громадському транспорті тощо.

Які штрафні санкції передбачені?

За перше порушення штраф становитиме від 15 до 25 євро. У разі повторного порушення штраф сягає 50 євро. Якщо того ж року буде виявлено новий злочин, то закон передбачає позбавлення волі на строк від 8 днів до одного місяця та штраф у розмірі до 100 євро.