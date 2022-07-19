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Декриміналізувати марихуану в Бельгії? | Dépénaliser le cannabis en Belgique?

il y a 7 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Саме мер Брюсселя Філіп Клоуз відновлює дебати. Він дав кілька інтерв’ю в пресі та на RTBF.

Мені хочеться, щоб я обговорив цю делікатну тему до наступних виборів (у 2024 році). На думку, вилучення канабісу з кримінального кодексу дозволяє зосередитися на питанні торгівлі сильними наркотиками, та більш дієвл запобігати їхній торгівлі.  Він закликає до "національного плану боротьби з наркотиками", який об’єднав би всі рівні влади: міста та селища, громади та регіони, федеральну державу. "Ми повинні припинити спускати кошти. Зробимо як Німеччина, Люксембург, Португалія, Іспанія, Нідерланди? Давайте спокійно поговоримо. Це не Продукт, який потрібно Просувати, це продукт, яким Потрібно керувати", - повідомив Він у щоденній вечірній годині.

У політичному контексті Бельгії дебати вже обіцяють бути складними. В основному партії на південній країні виступає "за" легалізацію канабсу, партії на півночі країні виступає проти. Філіп Клоуз пропонує йти поступово, починаючи з декриміналізації канабісу, як це відбувається в Квебеку та в 13 американських штатах.

Яке правило в Бельгії?

Відповідно до закону, зберігання або вирощування конопель залишається злочином, який карається штрафом або тюремним ув’язненням.

Але на практиці будь-яка особа віком від 18 років, яка володіє марихуаною "для особистого вживання", навряд чи буде притягнута до кримінальної відповідальності, якщо це зберігання не супроводжується порушенням громадського порядку або обтяжуючими обставинами. Що ми розуміємо під обтяжуючими обставинами? Це може бути, наприклад, вживання наркотиків на очах у неповнолітніх або біля школи, лікарні, у громадському транспорті тощо.

Які штрафні санкції передбачені?

За перше порушення штраф становитиме від 15 до 25 євро. У разі повторного порушення штраф сягає 50 євро. Якщо того ж року буде виявлено новий злочин, то закон передбачає позбавлення волі на строк від 8 днів до одного місяця та штраф у розмірі до 100 євро.

Dépénaliser le cannabis en Belgique ?

 

C’est le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, qui relance le débat. Il a accordé plusieurs interviews dans la presse et sur la RTBF.

Le bourgmestre veut qu’on discute de ce sujet sensible d’ici aux prochaines élections (en 2024). Pour lui, sortir le cannabis du code pénal va permettre de se concentrer sur le trafic de drogues dures. Il réclame un " plan national drogues " qui associerait tous les niveaux de pouvoirs : villes et communes, communautés et régions, état fédéral. " On doit arrêter de disperser les moyens. Faisons comme l’Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas ? Ayons un débat serein. Ce n’est pas un produit qu’il faut promouvoir, c’est un produit qu’il faut gérer " a-t-il déclaré dans le quotidien Le Soir.

Dans le contexte politique belge, le débat s’annonce d’ores et déjà compliqué. En gros, les partis du Sud du pays sont plutôt " pour " la légalisation du cannabis, les partis au nord du pays sont plutôt contre. Philippe Close propose d’y aller progressivement, en commençant par dépénaliser le cannabis, comme c’est le cas au Québec et dans 13 Etats américains.

Quelle est la règle en Belgique ?

Selon la loi, détenir ou cultiver du cannabis reste une infraction punissable d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

Mais dans la pratique, celui ou celle qui a plus de 18 ans et qui détient du cannabis "pour son usage personnel" ne sera vraisemblablement pas poursuivi, sauf si cette détention s’accompagne de troubles à l’ordre public ou de circonstances aggravantes. Qu’entend on par circonstances aggravantes ? Cela peut être par exemple consommer de la drogue devant des mineurs ou aux abords d’une école, d’un hôpital, dans les transports en commun…

Quelles sont les sanctions prévues ?

Lors de la première infraction, l’amende sera de 15 à 25 euros. Si il y a récidive, l’amende grimpe jusqu’à 50 euros. Si la même année, une nouvelle infraction est constatée alors la loi prévoit un emprisonnement de 8 jours à un mois et une amende allant jusqu’à 100 euros.

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