Dépénalisation du travail du sexe : un an après, quel bilan ?

Par ailleurs, les travailleurs et travailleuses du sexe ne disposent toujours pas d'un statut salarial, pointe l'association belge pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe Utsopi, ajoutant qu'à cet égard, un nouveau texte législatif est en cours d'élaboration au sein du cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. L'association craint toutefois qu'un cadre trop restrictif ne recrée "de nouvelles situations de clandestinité pour les travailleurs et travailleuses du sexe".