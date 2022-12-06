Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Залишилися лічені дні, щоб обміняти гривні! Dépêchez-vous d'échanger vos hryvnias

© Tous droits réservés

il y a 49 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

1 червня українські біженці, зареєстровані з Бельгії, можуть обміняти свої гривні в євро в кількох відділеннях банків і в Національному банку Бельгії.

Обмін у банках завершився 15 листопада. Нацбанк у свою чергу відмовиться від гривні з 9 грудня.

 

Протягом 5 місяців (з червня по листопад) у касах БНБ та у відділеннях банків-учасників було безкоштовно обміняно еквівалент 300 тис. євро. У касах БНБ цією можливістю користуються 522 людини. Однак за останні тижні кількість обмінів різко скоротилася. У листопаді минулого року було лише 3 транзакції проти понад 250 у червні. ЦБ України, вважаючи, що у власників гривні є достатньо часу для здійснення обміну, вирішив його припинити. Він також не продовжує свої угоди з різними центральними банками єврозони. "Бельгія була однією з перших після Польщі країн-членів ЄС, яка запропонувала обмін обмеженої кількості українських гривень (10 000 гривень на людину) на євро".

Plus que quelques jours pour échanger vos hryvnias !

 

Depuis le 1er juin, les réfugiés ukrainiens enregistrés en Belgique pouvaient convertir leurs billets de hryvnias en euros dans plusieurs agences bancaires et à la Banque Nationale de Belgique.

L’échange dans les banques a pris fin le 15 novembre. La Banque Nationale refusera à son tour les hryvnias à partir du 9 décembre.   

 

En l’espace de 5 mois (de juin à novembre), l’équivalent de 300 000 euros a été échangé gratuitement aux guichets de la BNB et dans les agences des banques participantes. 522 personnes ont profité de cette opportunité aux comptoirs de la BNB. Cependant, ces dernières semaines, le nombre d'échanges a fortement diminué. En novembre dernier, il n'y a eu que 3 transactions contre plus de 250 en juin.   La Banque centrale ukrainienne, estimant que les détenteurs de hryvnias ont eu suffisamment de temps pour procéder à l'échange, a décidé d'y mettre fin. Elle ne prolonge pas non plus ses accords avec les différentes banques centrales de la zone euro. "La Belgique a été un des premiers Etats membres de l'UE, après la Pologne, à proposer l'échange d'une quantité limitée de hryvnias ukrainiennes (10.000 hryvnias par personne) contre des euros".  

Articles recommandés pour vous