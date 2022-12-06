Залишилися лічені дні, щоб обміняти гривні! Dépêchez-vous d'échanger vos hryvnias

1 червня українські біженці, зареєстровані з Бельгії, можуть обміняти свої гривні в євро в кількох відділеннях банків і в Національному банку Бельгії.

Обмін у банках завершився 15 листопада. Нацбанк у свою чергу відмовиться від гривні з 9 грудня.

Протягом 5 місяців (з червня по листопад) у касах БНБ та у відділеннях банків-учасників було безкоштовно обміняно еквівалент 300 тис. євро. У касах БНБ цією можливістю користуються 522 людини. Однак за останні тижні кількість обмінів різко скоротилася. У листопаді минулого року було лише 3 транзакції проти понад 250 у червні. ЦБ України, вважаючи, що у власників гривні є достатньо часу для здійснення обміну, вирішив його припинити. Він також не продовжує свої угоди з різними центральними банками єврозони. "Бельгія була однією з перших після Польщі країн-членів ЄС, яка запропонувала обмін обмеженої кількості українських гривень (10 000 гривень на людину) на євро".