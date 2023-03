Depeche Mode : une tournée qui démarre en beauté !

Depeche Mode vient de lancer sa tournée aux Etats-Unis avec 23 titres joués au Golden 1 Center arena de Sacramento, en Californie. Ils ont ouvert le concert avec " My Cosmos Is Mine ", une première en live pour et extrait du nouvel album Memento Mori.

Parmi les autres nouveautés : " Speak To Me ", "Soul With Me " et " Ghosts Again ".

Depeche Mode a aussi dédié une version live du titre de 1990, " World In My Eyes " au regretté Andy Fletcher. Des images en noir et blanc du musicien, décédé en mai dernier à 60 ans, apparaissaient sur grand écran derrière le groupe.

La deuxième partie du concert était plus centrée sur des classiques comme " Enjoy The Silence ", " Just Can’t Get Enough " et " Personal Jesus ".

Ils ont aussi proposé le morceau " Sister Of Night " dans une version non-acoustique, ce qui était une première depuis 2009 (première fois avec Gahan au chant), et " A Question Of Lust " (avec Martin Gore au chant) qui revient en version complète pour la première fois depuis 2013 (une version dépouillée avait été jouée en 2017).

Dave Gahan et Martin Gore ont aussi chanté en duo sur " Waiting For The Night ", qui n’avait plus été joué depuis 2009 non plus.