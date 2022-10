Depeche Mode : un nouvel album et une tournée qui passera par la Belgique !

Le groupe est de retour sur scène après 5 ans avec la tournée Memento Mori et un album du même nom. Depeche Mode passera par la Belgique le 20 mai 2023 !

Les rumeurs circulaient déjà depuis quelques semaines et voilà donc la bonne nouvelle : la tournée démarrera le 23 mars à Sacramento et passera donc chez nous au Sportpaleis d’Anvers.

Alors que le mois dernier, les membres de Depeche Mode avaient partagé une nouvelle photo du groupe en studio, on apprend aussi qu’un album est prévu. Ce sera le 15e LP de Depeche Mode, prévu pour le printemps 2023. Martin Gore explique dans un communiqué : "On a commencé à travailler sur ce projet au début de la pandémie, et les thèmes qu’on y aborde sont directement inspirés de cette situation. Après le décès d’Andy Fletcher, on a pris la décision de poursuivre l’aventure, car on est certains que c’est ce qu’il aurait voulu, et ça a donné une autre ampleur au projet."

Dave Gahan ajoute : "Fletch aurait adoré cet album. On a vraiment hâte de le partager avec vous et de vous le présenter en live l’année prochaine !"

Concernant la tournée, elle démarrera dans des grands stades américains avant de passer par l’Europe à partir du 16 mai à Paris, Berlin, Milan, Londres et Anvers, entre autres. Ce sera la 19e du groupe et la première en cinq ans. La dernière Global Spirit Tour était la plus longue pour Depeche Mode et remonte à 2017-2018. Le groupe avait alors joué devant plus de 3 millions de fans dans le monde au cours de 130 concerts.