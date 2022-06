Depeche Mode : "Spirits in the Forest" à écouter ce lundi sur Classic 21

Pour rendre hommage à Andy Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode décédé ce 26 mai, Classic 21 vous propose de revivre tous les meilleurs moments de ce concert unique ce lundi 6 juin dès 15h.

Ce documentaire retrace l'histoire de six fans du groupe, dispersés dans le monde entier, mais tous en route pour un même concert, à Berlin. Un moment de partage que le film met à l'honneur, mélangeant avec habilité les destins de ces 6 protagonistes. Outre les nombreux moments enregistrés sur scène - des pures scènes de live - le film devrait être ponctué de passages plus intemporels, où l'on pourra notamment voir ce que Depeche Mode a apporté à ses fans, notamment sur le plan personnel. Le film, est dirigé par le réalisateur primé Anton Corbijn, collaborateur de longue date de Depeche Mode.

Ce que vous allez voir n’est pas un simple docu sur un live… c’est une histoire d’amour entre Depeche Mode et 6 fans à travers le monde.

Le 17 mars 2017, Depeche Mode sort son 14e album "Spirit". Ils parcourent le globe avec leur Global Spirit Tour, devant plus de 3 millions de fans en 115 lives. Ce documentaire nous offre un regard plus profond sur la façon dont, de manière générale, la musique est fédératrice et permet aux gens de surmonter les épreuves, les moments difficiles de la vie, de créer des liens sans frontière de langue, lieu, sexe, âge !

Chaque fan s’exprime librement depuis sa ville natale, chacun a entrevu dans la musique de Depeche Mode un gilet de sauvetage, une ouverture au monde à un moment de sa vie. "Depeche Mode : SPIRITS in the Forest", c’est donc l’histoire émouvante de six fans de Depeche Mode entremêlée de performances musicales du groupe filmées lors des derniers concerts du "Global Spirit Tour" à Berlin.