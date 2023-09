Depeche Mode a partagé au mois de mai la vidéo du le single "Wagging Tongue".

La vidéo en noir et blanc a été réalisée par The Sacred Egg et la direction créative a été confiée à Anton Corbijn, collaborateur de longue date du groupe.

Elle raconte l’histoire d’un jeune couple qui participe à un "rituel de culte" avec Martin Gore et Dave Gahan qui font une brève apparition.

"Wagging Tongue" est extrait du 15e album studio du groupe, Memento Mori, sorti en début d’année.