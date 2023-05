Depeche Mode : rencontrez le groupe et assistez au concert sold out à Anvers !

Vous auriez adoré voir le groupe au Sportpaleis mais tous les tickets sont vendus ? Tout n’est pas perdu ! Ecoutez Classic 21 le mercredi 17 mai au matin. Entre 6h et 9h dans Coffee on the Rocks, Raphaël Scaini vous offre l’occasion unique de rencontrer le groupe et d’assister à ce concert de la tournée Memento Mori le 20 mai prochain au Sportpaleis d’Anvers.

La tournée a démarré le 23 mars à Sacramento et passera donc chez nous en Belgique pour un concert archi complet.

Le groupe est passé dans les grands stades américains avant d’arriver en Europe à partir du 16 mai à Paris, Berlin, Milan, Londres et Anvers, entre autres. Ce sera la 19e tournée du groupe et la première en cinq ans. La dernière Global Spirit Tour était la plus longue pour Depeche Mode et remonte à 2017-2018. Le groupe avait alors joué devant plus de 3 millions de fans dans le monde au cours de 130 concerts.

Découvrez ici quelques images du premier concert en Californie.