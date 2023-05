Depeche Mode : remportez vos places pour le concert sold out à Anvers !

Le groupe a dévoilé au début du mois de mars le deuxième extrait de Memento Mori.

Une bande-son résolument sombre, des chœurs en arrière-plan qui interpellent, un texte angoissant écrit par Martin Gore… Ce nouveau single de Depeche Mode, intitulé "My Cosmos Is Mine" se démarque du premier extrait "Ghosts Again" précédemment dévoilé par le groupe mais confirme la noirceur du prochain album.

C’est le titre choisi par Dave Gahan et Martin Gore pour ouvrir leur 15e opus, après plus de 6 ans de pause et un an après la mort d’Andy Fletcher.