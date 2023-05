Depeche mode partage 8 remixes de son single "Ghosts Again"

Matthew Herbert, qui a contribué à son remix "Feelings" de "Ghosts Again", a commenté : "J’ai bien aimé l’idée de "We’ll be ghosts again"… tout le monde a disparu de la piste de danse. L’idée d’une communauté temporaire qui se construit".

Davide Rossi, qui a enregistré les parties cordes sur l’album et a aussi contribué à une version avec cordes uniquement, a déclaré : "Je voulais faire ce remix en hommage à mon amour pour le groupe. Je suis ravi qu’ils aient décidé de le garder et de le publier."

Depeche Mode’s ‘Ghosts Again (Remixes) tracklist :

01. ‘Ghosts Again Massano Remix’

02. ‘Ghosts Again Chris Liebing vs Luke Slater Remix’

03. ‘Ghosts Again Miss Grit Remix’

04. ‘Ghosts Again Rival Consoles Remix’

05. ‘Ghosts Again Matthew Herbert’s Feelings Remix’

06. ‘Ghosts Again Davide Rossi Strings Remix’

07. ‘Ghosts Again Bergsonist’s Shadow Mix’

08. ‘Ghosts Again Nik Colk Void Remix’

Restez bien à l'écoute de Classic 21 la semaine prochaine, car nous vous préparons une très belle surprise autour du groupe...