Un peu plus tôt ce mois-ci, Dave Gahan et Martin Gore ont aussi joué "Ghosts Again" dans le cadre du festival de la chanson de SanRemo en Italie, un an après la mort d’Andy Fletcher.

Memento Mori est le 15e album studio de Depeche Mode et le premier sans le claviériste Andy Fletcher, décédé l’année passée. Il s’agira du premier album du groupe en 6 ans, qui fait suite à Spirit, sorti en 2017.

Depeche Mode passera par la Belgique pour un concert soldout le 20 mai 2023. A cette occasion, notre animateur Dominique Ragheb a rencontré le chanteur Dave Gahan lors de sa conférence de presse à Berlin. Il y évoquait d’ailleurs la douleur de la perte d’Andy Fletcher :