Depeche Mode et Iron Maiden reviennent en Belgique et Rammstein protège ses fans dans l'actu de la semaine!

Depeche Mode passera par la Belgique le 20 mai 2023 avec la tournée Memento Mori et un album du même nom qui arrivera au printemps prochain. Des infos qu’on a apprises lors de la conférence de presse donnée à Berlin.

Semaine riche en annonces de grands concerts puisqu’Iron Maiden passera aussi à Anvers le 13 juillet prochain dans le cadre du Future Past Tour 2023.

Les héritiers de Prince ne souhaitent pas que le nouveau documentaire sur la chanteuse Sinead O’Connor fasse usage du titre " Nothing Compares to You ", pour deux raisons: l’une est d’ordre financier, tandis que l’autre est personnelle. La suite à lire ici.

Rammstein défend à nouveau ses fans contre les prix abusifs de revente de tickets: la seule plateforme autorisée à vendre des billets Rammstein est Eventim, et que le nom complet des participants doit être lisible sur le billet d’entrée, avec une preuve d’identité. Les fans ne pourront désormais plus revendre eux-mêmes les billets, à moins qu’ils le fassent via le site fanSALE distribué par Eventim, dès ce 1er décembre 2022.

L’icône de la country américaine Loretta Lynn, est morte mardi à l’âge de 90 ans. Elle s’était rendue célèbre par ses textes relayant les problèmes rencontrés par les femmes et longtemps passés sous silence par la société.

Sur Classic 21, Jean-Yves Louis lui rendra hommage ce dimanche 9 octobre dès 17h.

C’est dans les locaux de notre radio que l’actualité live a eu lieu cette semaine ! Nous avons reçu Ruben Block, chanteur-guitariste de Triggerfinger, pour la présentation de son album solo " Looking to Glide " et puis mardi soir, les amateurs de metal ont pu profiter de notre troisième édition du Metal Cafe qui met à l’honneur les groupes belges, avec Stake et My Diligence sur la scène de notre grand studio !