Depeche Mode de retour en Belgique en concert en février!

Depeche Mode passera en Europe avec son Memento Mori World Tour en 2024 ! Le mardi 6 février, Dave Gahan et Martin Gore se produiront une nouvelle fois au Sportpaleis d'Anvers.

Les fans présents au Sportpaleis en mai dernier se souviennent encore de la qualité impressionnante de leur prestation !

La vente des tickets pour ce nouveau concert au Sportpaleis débutera le lundi 17 juillet à 10h via livenation.be, aux prix de 112,70 € - 101,51 € - 90,30 € - 79,11 € - 67,90 € (frais de service et de mobilité inclus).

Avec 110 dates aux quatre coins du monde et plus de deux millions de tickets écoulés à son actif, le Memento Mori World Tour est en passe de devenir l'une des tournées les plus importantes et les plus couronnées de succès de Depeche Mode et de l'année 2023.

Le 15e album studio du groupe, intitulé Memento Mori, est sorti le 24 mars dernier et a été unanimement salué par la critique et le public. Le premier single "Ghosts Again" a été qualifié de "délicieusement hypnotique" par le magazine Rolling Stone et de "magnifique chanson obsédante" par le magazine Revolver.

Avec plus de 100 millions de disques vendus au compteur, Depeche Mode continue d'innover en permanence et de rester une référence musicale ultime pour plus de 35 millions de fans, de critiques et d'artistes