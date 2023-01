Depeche Mode : Dave Gahan sort une reprise

C’est une nouvelle version assez étonnante d’un titre du duo danois The Raveonettes que propose Dave Gahan, accompagné par Kurt Uenala (collaborateur de Depeche Mode).

Très éloigné de sa version originale, le titre "Chains" est revisité ici dans une version assez sombre voire menaçante et dans un univers électronique et industriel qui reste la signature habituelle du son de Depeche Mode.

Il sera proposé sur le prochain mini-album des Raveonettes, Rip It Off, qui mettra en vedette d’autres artistes couvrant les chansons du premier EP du duo danois en 2002, Whip It On : The Brian Jonestown Massacre, Eagles of Death Metal, The Black Angels, Trentemøller et d’autres.

Dave Gahan accompagne cette sortie avec enthousiasme : " J’étais simplement heureux qu’on me demande de le faire et d’imposer un caractère tragique à cette chanson. Elle est un peu psychédélique et un peu rock".

Découvrez ce premier extrait ci-dessous :