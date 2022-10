Depeche Mode : Dave Gahan évoque avec émotion le décès du claviériste Andy Fletcher

Lors de notre rencontre avec le leader de Depeche Mode, Dave Gahan, notre animateur et programmateur, Dominique Ragheb, est revenu sur la récente et triste nouvelle de la disparition du claviériste Andy Fletcher.

Il explique notamment que les sessions d’enregistrement du prochain album, Memento Mori, avaient déjà démarré avant sa mort, et il précise également que Fletcher n’était pas impliqué dans le processus créatif de départ : "Le processus créatif ne concernait que Martin et moi depuis près de 20 ans, tout le monde sait cela. […] Il faisait partie de Depeche Mode et son apport était tout aussi important que quiconque, je ne vais pas dire le contraire, mais il n’intervenait pas au niveau des paroles. Tout avait déjà été écrit et on avait même commencé à enregistrer".

Il ajoute, non sans émotion, que lorsqu’il est retourné en studio après le décès de son ami, quand il a dû réenregistrer ses voix, il "envisageait différemment" les morceaux, et il se demandait aussi ce qu’il en aurait pensé : "Il y a eu beaucoup de moments en studio où Martin [Gore] et moi, nous disions quelque chose puis on pensait : "Ah, Fletch aurait dit ça…", "Il n’aurait pas aimé cette chanson…", "Celle-ci beaucoup plus…". Il nous aurait demandé si toutes les chansons devaient avoir un lien avec la mort… [rires]".

Effectivement, lorsque notre animateur lui a demandé quelle était la thématique de ce nouvel album, et si elle différait du précédent Spirit, enregistré en 2017, il a expliqué que Memento Mori célébrait la vie, dont la mort fait aussi partie, et évoquerait "toutes ces questions que nous nous posons sur l’existence et auxquelles nous n’avons pas de réponse", a-t-il précisé.

Selon Dave Gahan, Spirit évoquait "le monde sur lequel nous n’avons aucun contrôle", tandis que d’autres l’ont. Au contraire, il déclare pour Memento Mori : "Cet album-ci évoque l’idée d’être maîtres de nos vies, de prendre le contrôle de notre propre existence et de faire ce qu’on peut avec, à notre manière". Il revient aussi sur les événements de l’actualité, comme la guerre, et avoue en être arrivé à la conclusion du fameux concept "Memento Mori" ("Rappelle-toi que tu vas mourir") : "C’est à prendre ou à laisser, comme vous le voulez. […] Et quand je repense à tous ces amis qui m’ont quitté ces derniers temps, comme Fletch, je ne peux m’empêcher de ressentir ce temps, sur lequel nous n’avons aucune prise."

Découvrez l’interview dans son intégralité ci-dessus.

Rappelons également que Depeche Mode sera de retour chez nous en Belgique pour un concert sold out le 20 mai prochain.