Depeche Mode confirme le décès d'Andy Fletcher de cause naturelle

Le 26 mai, nous apprenions avec surprise décès soudain d’Andy Fletcher. Un mois plus tard, Martin Gore et Dave Gahan ont communiqué via les réseaux sociaux ce qui avait déjà été avancé : c’est bien de " cause naturelle " qu’est parti le claviériste et co-fondateur du groupe. Une dissection aortique l’a emporté à l’âge de 60 ans.

" Nous voulions prendre un moment pour souligner l’élan d’amour que vous avez tous manifesté à Andy au cours de ces dernières semaines. C’est incroyable de voir toutes vos photos, de lire vos mots, et de voir combien Andy comptait pour vous tous. Comme vous pouvez l’imaginer, ces quelques semaines ont été étranges, tristes et perturbantes pour nous, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais nous avons vu et ressenti tout votre amour et votre soutien, et nous savons que la famille d’Andy l’a ressenti aussi.

Il y a quelques semaines, nous avons reçu la conclusion des médecins légistes, que la famille d’Andy nous a demandé de partager avec vous maintenant. Andy a souffert d’une dissection aortique à la maison le 26 mai. Même si c’était bien trop tôt, il est donc mort naturellement et sans souffrance prolongée.

Nous avons célébré la vie d’Andy à Londres la semaine dernière, une belle cérémonie, avec quelques larmes, bien sûr, mais surtout avec les souvenirs incontournables d’Andy, de nos moments ensemble, et de nos fou rires. Andy a été accompagné par une salle comble de ses amis et de sa famille, mais aussi de notre famille immédiate de DM et de tant de personnes qui ont touché Andy au fil des années. Être ensemble était une façon très spéciale de se souvenir d’Andy et de le laisser partir.

Donc, merci pour tout l’amour que vous avez montré à Andy et à sa famille et ses amis au cours des dernières semaines. Honnêtement, cela veut dire tellement de choses pour nous tous. Andy, tu vas nous manquer, mais tu ne seras certainement pas oublié.

Love, Martin & Dave "