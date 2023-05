Depeche Mode à Anvers : funambule sur le fil du rock et de l’électro

Cette option a sans doute été prise pour remédier à l’absence du regretté Andy Fletcher dont un hommage a été rendu avec l’interprétation par Dave Gahan, alors qu’à l’origine il était chanté par Martin Gore, de "World In My Eyes ". En choisissant ce morceau pour saluer la mémoire de leur complice, Depeche Mode a évité le pathos car le titre mid-tempo, aux sonorités électro un peu vintage était le préféré d’Andy. Arrivent ensuite un "Wrong", un peu orphelin de son essence rageuse et un vibrant "Enjoy The Silence " repris en chœur avec passion par tout le Sportpaleis que ne manque pas de remercier Dave Gahan.

Vient ensuite le rappel qui s’ouvre sur une version dépouillée et très émouvante à deux voix de "Waiting for the Night", un véritable moment fort en émotion avec une accolade sincère en fin de morceau de Dave et Martin.

Le final se fait sur les plus grands hits du groupe : "Just Can’t Get Enough" dont le traitement avec de vraies percussions permet même aux plus "blasés" de redécouvrir cet hymne synthé pop avec plaisir, "Never Let Me Down Again" et en guise d’au revoir, leur hommage à Elvis Presley "Personnal Jesus " comme pour signifier que Depeche mode puise aussi ses racines dans le rock.