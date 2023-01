Après 40 ans de service dans l’armée belge, les chars Léopard I ont été remplacés au début des années 2000 au profit de véhicules à roues. Aujourd’hui, ils ne sont plus aptes au terrain de guerre et il est nécessaire de procéder à des révisions complètes, ce qui coûterait trop cher.

Problèmes ? Ces procédures prendraient plusieurs mois et coûteraient très cher. Par exemple, un char vendu 15.000 euros il y a il y a 20 ans coûterait aujourd’hui plus de 500.000 euros car chaque pièce représente une dépense importante. "De nouvelles chenilles, c’est 120.000 euros, un contrôle du moteur, 185.000 euros, six nouveaux amortisseurs 36.000 euros…", explique Freddy Versluys, marchand d’armes.