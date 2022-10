Dépassement budgétaire présumé de Red Bull : Hamilton juge qu’il aurait été champion « avec 300 000 dollars en plus »

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a annoncé mercredi qu’elle reportait à lundi prochain la divulgation de ses conclusions sur le respect du plafond budgétaire par les écuries de Formule 1 lors de la saison 2021. Cependant, les discussions concernant le potentiel dépassement de cette limite par Red Bull (et dans une moindre mesure Aston Martin) continuent à alimenter les discussions du paddock.



Et après les critiques de Toto Wolff (et d’autres patrons d’écurie) pointant ces sur-dépenses comme étant massives, c’est Lewis Hamilton qui s’est exprimé sur le sujet au micro de Sky Sport ce jeudi à Suzuka.



Le Britannique, qui a vu le titre s’envoler au terme du dernier tour de la saison l’an dernier à Abou Dhabi, a émis des doutes quant au nombre d’évolutions amenées et au rythme de développement affiché par Red Bull au cours de la saison dernière.



"À Silverstone (à mi-saison), nous avons introduit notre dernière évolution et, par chance, elle était excellente et nous avons pu nous battre grâce à elle. Nous avons ensuite vu Red Bull apporter des améliorations chaque week-end ou tous les deux week-ends. Ils ont eu, je crois, au moins quatre autres évolutions à partir de ce moment précis."



Mercedes a donc cessé les évolutions à ce moment sur sa monoplace 2021. Pour Hamilton, si Red Bull a, comme les rumeurs le supposent, dépenser davantage que le montant autorisé, le combat pour le titre était inégal : "Si nous avions dépensé 300 000 dollars supplémentaires pour un nouveau fond plat ou un aileron, cela aurait naturellement changé l’issue du championnat parce que nous aurions été dans une meilleure position dès la course suivante. Donc, pour le sport, j’espère que Red Bull n’a pas dépassé le plafond budgétaire en 2021."



Pour le savoir, il faudra donc attendre la publication des conclusions de la FIA lundi, au lendemain du Grand Prix du Japon où Max Verstappen peut remporter son deuxième titre mondial consécutif. Le Néerlandais sera assuré de cette couronne s’il gagne en signant le tour le plus rapide. Si ce n’est pas le cas, il faudra attendre de connaître le résultat de ses deux poursuivants au championnat : Charles Leclerc et Sergio Perez.