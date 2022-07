Départs en vacances : quelle est la situation sur les routes (en temps réel) ?

Dernière mise à jour : 13h10

Ce premier week-end du mois de juillet marque le début des vacances d’été. Et avec lui vient aussi le temps des départs en vacances ! Sans surprise, le trafic sera dense aujourd’hui et le risque d’embouteillages sera réel, surtout sur les grands axes touristiques et autour des grandes agglomérations, mais la situation ne sera pas non plus catastrophique. Les chantiers risquent également de vous faire perdre du temps lors de vos déplacements en voiture.

Découvrez tous les endroits qui posent problème actuellement :

Vers la France :

Sur l’ A2 (l’ E19 venant de Mons) : après le poste frontière d’Hensies jusqu’à Vicq , comptez plus d’ 1 heure de retard vers Valenciennes. Nous vous conseillons fortement de passer plutôt via l'E42/A16 vers Tournai et ensuite l'E42/A8 vers Lille.

Sur l'E25/A3 (sur le territoire luxembourgeois) : entre Bettembourg et la frontière franco-luxembourgeoise avec 30 minutes supplémentaires vers Thionville.

À Bruxelles :

Sur le Ring à l’approche de Zaventem et vers l’aéroport : le trafic est dense depuis Woluwé-Saint-Etienne et dans l’autre sens depuis Machelen, il faut compter moins de 10 minutes perdues

Dans le centre : entre les tunnels Rogier et Trône vers le Midi, suite à des travaux, les automobilistes perdent moins de 10 minutes.

Restez informés en écoutant les points Mobilinfo sur les radios Classic 21 et Vivacité.