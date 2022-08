Départs en vacances : nos prévisions pour ce weekend

Sans surprise, dans le sens des départs, la situation sera beaucoup plus calme ce week-end des 20 et 21 août. Si cette situation vous concerne, c’est la couleur verte pour vendredi, le rouge est de mise samedi avec une circulation dense mais peu de bouchons prévus. Il y a donc une nuance entre ce week-end et le week-end dernier. Pour reprendre les termes de Touring "circulation très dense sur les grands axes touristiques et les grandes agglomérations". Pour dimanche, c'est un code vert qui est prévu.