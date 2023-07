Départs en vacances : à quoi s’attendre sur nos routes ?

Ce week-end du 7, 8 et 9 juillet, ce sont les vacances d’été en Belgique francophone et en France. Les vacances du bâtiment commencent dans de nombreuses provinces comme le Hainaut, Liège, Anvers, Liège et dans la région de Louvain.

Les vacances scolaires débutent également dans la région centre des Pays-Bas. Le transit des Néerlandais crée une affluence supplémentaire dans notre pays. Il y aura donc beaucoup de circulation vendredi après-midi et samedi matin avec des risques de bouchons en direction de la côte et sur l’E411 en direction des Ardennes. Les routes E17 Anvers-Lille et E19 Anvers-Bruxelles-Mons-Valenciennes en direction de Paris seront très chargées.

En France, Touring prévoit une circulation très difficile avec des embouteillages dans le sens des départs à Paris, en région parisienne ce vendredi (rouge) et dans le nord-ouest de la France (Bretagne – Normandie) ce samedi (rouge).

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, la circulation devrait être chargée avec quelques petits embouteillages vendredi et samedi en direction du sud.

En Italie et en Espagne, on s’attend à un trafic chargé mais fluide vendredi et dimanche.