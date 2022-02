Départ vers les stations de ski : Touring prévoit une route chargée mais pas de gros problèmes

Touring prévoit une situation orange sur la route des départs en vacances vers les stations de ski pour les congés de détente (Carnaval). L'organisme de mobilité ne prévoit pas de gros problèmes de circulation.

En Belgique, le trafic sera dense vendredi après-midi et samedi matin, avec des embouteillages possibles.

Vendredi, la circulation sera "très chargée" en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes (orange), mais fluide ailleurs. Samedi, la région Rhône-Alpes devrait connaître quelques problèmes de circulation (orange). Pour vendredi, Touring conseille de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14 h, d'éviter l'autoroute A6 entre Auxerre et Beaune de 17h à 22h et entre Beaune et Lyon, de 15h à 20 et l'A43 entre Lyon et Chambéry de 15h à 20h.

Samedi, mieux vaut quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h, éviter l'autoroute A6 entre Auxerre et Beaune de 7h à 16h et entre Beaune et Mâcon de 8h à 17h. Il est aussi conseillé d'éviter l"A39 entre Dijon et Dole de 11h à 13h, l'A40 entre Mâcon et Chamonix de 10h à 14h, l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 8h à 17h ainsi que la N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice de 10h à 13h.

Le trafic devrait également être chargé en Allemagne, vendredi après-midi et en soirée, ainsi que le samedi, avec des embouteillages (orange) prévus dans le sud vers l'Autriche et la Suisse. Des embouteillages devraient aussi se former en Suisse, en Autriche et dans le nord de l'Italie samedi. Touring prévoit un trafic dense de 9h à 17h mais pas de problème le dimanche.

Les points noirs sont notamment les routes d'accès vers les stations de sports d'hiver dans ces pays.

Pour les retours, le samedi 5 mars est placé en code orange en France dans la région des Alpes.

La journée sera chargée en Allemagne, principalement en Bavière, en Autriche, en Suisse et dans le nord de l'Italie. De petits embouteillages sont attendus le samedi et, dans une moindre mesure, le dimanche vers le nord (entre 9h et 16h). En Belgique, c'est dimanche après-midi et le soir que le trafic sera dense.

Touring rappelle que les pneus hiver sont obligatoires en hiver dans les régions de montagne en France, ainsi que lors de temps hivernal au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche. "Si vous vous rendez dans les stations de sports d'hiver, ne partez pas sans vos chaînes."