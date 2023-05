409 km de ralentissements sont relevés au total, la circulation est quasi saturée en ce soir de départ en weekend prolongé.

Perte de chargement E40 Bruxelles --> Aix-la-Chapelle (D) à hauteur Milmort le nettoyage et le ramassage des journaux prend du temps, les files remontent et dépassent l'échangeur de Loncin avec 1 heure perdue vers l'Allemagne.

Il y a des répercussions sur l'E42 venant de Namur et l'E40 venant de Bruxelles avec 20 min perdues vers Liège

dans l'autre sens, on a des ralentissement dans le chantiers à hauteur du pont d'Herstal avec 1h30 perdue vers Loncin

Beaucoup de chantiers posent soucis :

E411 Namur --> Arlon entre Neufchâteau et Léglise + 15 min vers Arlon

plus loin Entre Arlon et Habay-la-Neuve +40min vers Namur

Des ralentissements sur l'E42 Mons --> Liège entre Rhisnes et Daussoulx +10min en direction de Liège

Au Roeulx , un chantier d'un jour vous fait perdre 25 min sur l'E19 reliant Namur à Mons vers la France

dans l'autre sens un accident s'est produit à hauteur de Thieu 15 min dans l'autre sens vers Namur

RING DE BRUXELLES

Circulation extérieure : + 50 minutes entre Wezembeek-Oppem et Wemmel vers Zaventem

+ 15 minutes entre Grand Bigard et Drogenbos vers Ittre

Circulation intérieure : + 30 min entre Wemmel et Tervuren vers Waterloo

+ 30 minutes entre Beersel et Zellik vers Zaventem