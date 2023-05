Départ en week-end prolongé : de nombreux embarras de circulation avec des routes surchargées, le point en détail

409 km de ralentissements sont relevés au total, la circulation est quasi saturée en ce soir de départ en week-end prolongé.

Perte de chargement E40 Bruxelles -- > Aix-la-Chapelle (D) à hauteur Milmort le nettoyage et le ramassage des journaux prend du temps, les files remontent et dépassent l’échangeur de Loncin avec 1 heure perdue vers l’Allemagne.

Il y a des répercussions sur l’E42 venant de Namur et l’E40 venant de Bruxelles avec 20 minutes perdues vers Liège.

Dans l’autre sens, on a des ralentissements dans les chantiers à hauteur du pont d’Herstal avec 1h30 perdue vers Loncin.

Pour rejoindre le littoral, le trafic est en accordéon sur l’E40 Bruxelles Ostende avec 20 minutes perdues vers Ostende.

Beaucoup de chantiers posent soucis :

E411 Namur -- > Arlon entre Neufchâteau et Léglise + 15 minutes vers Arlon

Plus loin Entre Arlon et Habay-la-Neuve +40 minutes vers Namur

Des ralentissements sur l’E42 Mons -- > Liège entre Rhisnes et Daussoulx +10 minutes en direction de Liège.

Au Roeulx, un chantier d’un jour vous fait perdre 25 minutes sur l’E19 reliant Namur à Mons vers la France.

Dans l’autre sens un accident s’est produit à hauteur de Thieu 15 minutes dans l’autre sens vers Namur.

RING DE BRUXELLES

Circulation extérieure : + 50 minutes entre Wezembeek-Oppem et Wemmel vers Zaventem

+ 15 minutes entre Grand Bigard et Drogenbos vers Ittre

Circulation intérieure : + 30 minutes entre Wemmel et Tervuren vers Waterloo

+ 30 minutes entre Beersel et Zellik vers Zaventem