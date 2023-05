Départ de Thierry Dailly du RWDM : son passage dans… La Tribune lui aura été fatal

Le point de départ de ce divorce a lieu le samedi 13 mai. Le RWDM reçoit les espoirs d’Anderlecht pour l’ultime rencontre de la saison et une victoire assurerait le titre de champions à des Molenbeekois qui attendent cette délivrance depuis 21 ans. Au coup de sifflet final d’une rencontre remportée sur un maigre – mais suffisant – 1-0, c’est l’explosion de joie. Thierry Dailly, assis à côté du propriétaire John Textor, peut exulter. Il a réussi l’impensable : accéder à l’élite du football, sept ans après avoir relancé le club en promotion (5e division nationale). Dailly est porté en triomphe par ses joueurs face à des supporters en extase qui scande le nom du président. Sur la pelouse du stade Edmond Machtens, entouré par les journalistes et les premiers supporters qui avaient rompu le cordon de sécurité, Textor déclare à la cantonade : "Nous allons botter le cul d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise !" Une expression courante en anglais (to kick ass), plutôt employée au second degré, qui revêt un sens moins reluisant dans sa traduction française littérale. Tollé dans la presse le lundi matin, où la déclaration est reprise en chœur. Sur le plateau de La Tribune, où il est invité le lundi soir, Thierry Dailly s’excuse alors pour les propos du propriétaire : "Cela m’a choqué aussi. Je pense aussi qu’aux USA, ce n’est pas la même chose que chez nous. C’était maladroit de sa part et en tant que Président, je veux revenir là-dessus. C’est tellement sensible entre les supporters."