Départ de Maud Baecker dans "Demain nous appartient": un retour est-il possible ?

Ce n’est pas la première fois que Maud Baecker quitte le casting de "Demain nous appartient". Elle s’était déjà absentée quelque temps en 2021 pour tourner "L’amour (presque) parfait", puis en 2022 pour camper l’un des rôles principaux dans "Le mystère Daval".

Cette fois-ci, c’est également pour se consacrer à d’autres projets professionnels que Maud Baecker a pris la décision de s’éloigner pendant un temps du plateau de tournage de "Demain nous appartient". Interrogée à ce propos par le magazine Télé-Loisirs, elle parle d’un potentiel "tournage de série à l’étranger" ainsi que d’un retour sur les planches d’un théâtre parisien.

Néanmoins, ce départ en Tunisie semble plus définitif que les précédents. D’ailleurs, l’actrice le confirme : "À la différence des autres fois, je n’ai pas de date de retour déjà prévue. Mais rien n’est jamais fermé et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans Demain nous appartient".

Si un retour d’Anna à Sète n’est pas totalement exclu, rien ne peut donc être affirmé avec certitude pour l’instant. Seul l’avenir nous dira si Karim et elle se retrouveront un jour…