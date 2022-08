Départ de feu de broussaille à Nafraiture. Les pompiers appellent à ne pas relâcher la vigilance

Un important feu de broussaille s’est déclaré ce mardi après midi vers 15 heures à proximité de la rue d’Houdremont, dans le village de Nafraiture dans l’entité de Vresse-sur-Semois. Deux hectares de broussailles et des sapins ont brûlé. Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus avec deux citernes et deux autopompes venues de Gedinne et de Vresse. Un peu avant 18 heures le feu était sous contrôle.

Pour le Commandant Patrice Liétard de la zone Dinaphi, la vigilance reste de mise. "Même si quelques gouttes sont tombées ces dernières heures, rien n’a changé. Cela concerne même les barbecues à la maison. Il faut s’assurer que la moindre braise est éteinte. Même plusieurs heures après, un coup de vent peut l’emporter dans la pâture du voisin".