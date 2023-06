Départ anticipé de Thibaut Courtois des Diables Rouges : il n’en est pas à son coup d’essai, loin de là

C’est évidemment l’information du jour qui vient un peu secouer et mettre à mal la tranquillité ambiante des Diables Rouges : vexé et déçu par la décision de Domenico Tedesco d’avoir confié le brassard de capitaine à Romelu Lukaku contre l’Autriche, Thibaut Courtois aurait mal réagi et quitté le groupe dans la foulée. Il ne sera donc pas du déplacement en Estonie.

À chaud, et si la rumeur venait à être confirmée à 100%, elle pose évidemment question. Comment un joueur expérimenté de la trempe de Thibaut Courtois, qui vient en sus d’être célébré pour sa 100e cap, peut-il s’abaisser à un tel caprice de star ? En coulisses, pour l’instant, les interrogations sont nombreuses.

Notons, malgré tout, que si, sur le fond, ce départ anticipé peut clairement surprendre, sur la forme, Thibaut Courtois n’en est pas à son coup d’essai chez les Diables.

Et il ne faut même pas remonter tant que ça en arrière pour retrouver un départ anticipé de Courtois en équipe nationale. En mars dernier, pour le premier rassemblement de Tedesco, il n’avait pas participé au 2e match, l’amical contre l’Allemagne, laissant alors sa place à Koen Casteels. Une décision qui avait été prise en accord avec le nouveau sélectionneur, celui-ci ayant expliqué que Courtois souffrait légèrement des adducteurs.

L’an dernier, c’était juste après avoir disputé la finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid que le Diable Rouge avait annoncé devoir faire l’impasse sur la fenêtre internationale. Il avait alors loupé les quatre matches des Diables (Pologne 2x, Pays-Bas et pays de Galles) alors que, quelques jours plus tôt, il avait été le héros de son équipe en finale de Ligue des Champions.