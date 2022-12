Denzel Dumfries, le piston droit qui a fait mal aux USA mais qui rate beaucoup

Avec la victoire face aux USA, les Pays-Bas se sont qualifiés en quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois au 21e siècle (2010, 2014 et 2022). La victoire acquise 3-1 porte le sceau de Denzel Dumfries. Auteur de deux assists et d’un but, l’ailier de l’Inter a été intenable.

Denzel Dumfries est devenu, grâce à sa belle prestation offensive, le tout premier piston à être impliqué sur au moins 3 buts (1 but, 2 assists) dans un match à élimination directe de Coupe du Monde depuis 1966 d’après Opta. Il n’est aussi que le 3e joueur des Pays-Bas impliqué sur au moins 3 buts dans un match de Coupe du Monde après Johan Cruyff en 1974 et Rob Rensenbrink en 1978 (2 fois).

Intenable offensivement, le joueur de l’Inter a touché 70 ballons, le plus haut total dans son équipe et adressé 11 passes dans le dernier tiers (2e plus haut total des Pays-Bas).