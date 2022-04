Denzel Curry en concert sur la scène de l'AB

Denzel Curry, c’est des beats aux basses ravageuses, des textes affutés, un mélange de cloud rap et de Hip-Hop classique et des performances scéniques puissantes. Après avoir teasé la sortie de son cinquième album, ‘Melt My Eyez See Your Future’ à l’aide d'un trailer digne d’un western, le rappeur originaire de Floride sort "Walkin", premier extrait de ce nouvel opus, et dévoile les dates d’une tournée européenne. Denzel Curry passera le vendredi 6 mai 2022 à l’Ancienne Belgique.

Après quatre albums, Denzel Curry est prêt à passer à une nouvelle étape. Sur ‘Melt My Eyez See Your Future’, il n’a pas recours à ses personnages et alter egos habituels. Cet album est composé de tout ce qu’il n’a pas pu donner à son public parce qu’il souffrait de dépression et de problèmes de maîtrise de la colère.

Musicalement, le rappeur mélange toujours les styles : Hip-Hop traditionnel, Drum and Bass, Trap, poésie, Jazz et d’autres genres auxquels il a été exposé enfant. En live, Denzel Curry frappe fort. Ses passages précédents en Belgique (Ancienne Belgique, Dour Festival, Pukkelpop, Rock Werchter) lui valent une réputation de bête de scène. Son énergie et ses instrus d’une efficacité imparable déclenchent à coup sûr des moshpits dans la fosse.

Rendez-vous le 6 mai 2022 pour un show qui s’annonce explosif !