Denys Antipov, réserviste mort au combat en Ukraine, "Les héros ne meurent jamais si on raconte leur histoire"

Nommé officier de réserve après son service militaire, Denys Antipov s'était porté volontaire pour rejoindre l'armée ukrainienne après l’annexion russe de la Crimée en 2014. Spécialisé dans les drones de reconnaissance, il avait rejoint dès 2015 les lignes de front du Donbass pour plusieurs missions.

De retour à Kiev, le militaire à temps partiel enseignait également les langues à l'Université nationale Taras Shevchenko. Denys Antipov parlait parfaitement anglais. De nos échanges téléphoniques transparait une voix calme et déterminée, qu'il gardera jusqu'au matin du jeudi 24 février, alors que nous devons annuler notre rendez-vous.

"Un sens du devoir profondément ancré en lui"

L'invasion russe a commencé quelques heures plus tôt et le réserviste est appelé, comme des dizaines de milliers d’autres, à rejoindre le front. Denys Antipov ferme sa boutique et nous fait part, dès ce premier jour de guerre, de sa volonté de retrouver au plus vite les rangs de l’armée pour défendre son pays. Le lendemain, il intègre comme lieutenant la 95ème brigade d’assaut aérien, parmi les forces de réaction rapide de l'armée ukrainienne. Direction l'est du pays.

"Cette génération de jeunes hommes ou femmes qui s'engagent volontairement dans cette guerre ont des convinctions si fortes... Jusqu'à se sacrifier. Denys ne pouvait pas se voir ailleurs. C'était un devoir profondément ancré en lui, de se battre pour l'indépendance de son pays et la liberté des Ukrainiens", affirment encore ses anciens professeurs.