Dénouement de “Vortex” : focus sur Tomer Sisley et Camille Claris, le duo qui crève l’écran

Quatre ans plus tard, Tomer Sisley décroche un rôle principal dans la série évènement de Canal + : La Commune (2007). Par la suite, il enchaîne des seconds rôles dans des registres variés : dans la romance Toi et moi (avec Julie Depardieu) ou encore dans le polar Truands.

En 2008, il fait son entrée à Hollywood. Il se glisse dans la peau de l’aventurier Largo Winch. Grâce à ce rôle, il recevra l'étoile d'or du cinéma français 2009 dans la catégorie de la révélation masculine française. Ce rôle marquera à jamais un tournant dans sa carrière. Le succès est au rendez-vous et le comédien signe avec la même équipe pour un second opus, côtoyant pour l'occasion l'actrice américaine Sharon Stone. Tomer Sylsey a également donné la réplique à Jennifer Aniston dans la comédie US Les Miller, une famille en herbe. Il est aussi à l’affiche du film US à succès : Don’t Look Up (2021) avec entre autre DiCaprio, Meryl Streep et Timothée Chalamet.