Dennis Praet a contribué au succès de Leicester ce samedi en inscrivant le 4e but de son équipe lors de la victoire des siens 2-4 sur la pelouse d’Aston Villa. Monté au jeu à la 67e minute, le Diable rouge a fait mouche 10 minutes plus tard, dribblant le gardien adverse pour déposer le ballon dans le but vide.

Prêté au Torino l’an dernier, Praet n’avait plus marqué en Premier League depuis le 20 septembre 2020, il y a presque deux ans et demi.