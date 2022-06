Dennis Praet en passe de quitter Leicester pour la Fiorentina ?

Les feuilletons Romelu Lukaku et Divock Origi enfin bouclés, un autre est en train de s’ouvrir. Et celui-ci concerne aussi la Serie A puisque Fabrizio Romano, le célèbre journaliste très au courant des mouvements du mercato, annonce que des discussions vont s’ouvrir entre Leicester et la Fiorentina au sujet de Dennis Praet.

Le Belge, qui a été loué au Torino la saison dernière, pourrait donc à nouveau jouer en Italie en 2022-2023, lui qui avait déjà évolué sous le maillot de la Sampdoria de 2016 à 2019.

La forme de la transaction n’est pas encore fixée. Il pourrait s’agir d’un transfert sec ou d’un prêt avec option d’achat.