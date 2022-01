Deniz Undav furieux sur l'arbitrage à Bruges : "On a joué contre 12 hommes aujourd'hui !"

Un point de gagné ou deux de perdus ? En quittant le Jan-Breydel jeudi soir, les Unionistes connaissaient sans doute des sentiments mitigés. Côté pile, ils avaient brillamment tenu tête à Bruges. Côté face, ils n'avaient pas su déflorer la marquer malgré une très nette domination.

Deniz Undav faisait lui partie de cette 2e catégorie. Visiblement très déçu après la rencontre, il s'en est pris vivement à l'arbitrage : "On a joué contre 12 hommes aujourd'hui. C'est difficile de jouer contre Bruges. D'autant plus quand ils ont l'arbitre de leur côté. C'est le problème. Ils pouvaient faire n'importe quelle faute, ce n'était jamais jaune. Chez nous, chaque contact était jauni. Je ne veux plus jamais parler à cet arbitre" concédait-il furieux, au micro d'Eleven Sports.



Et pourtant, selon lui, Undav a tenté de dialoguer avec Lawrence Visser, l'arbitre du match. Sans succès : "Je lui disais : Pourquoi est-ce que vous sifflez pour le Club ? Dès qu'il faut une faute tactique, ils ne sont pas sanctionnés. Non, on a vraiment joué à 11 contre 12 aujourd'hui."

Alors mauvais perdant Denis Undav ou légitimement frustré après ce match contre Bruges ?