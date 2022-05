Dénisoviens : une dent retrouvée dans une grotte au Laos éclaircit le mystère de cette espèce sœur des humains modernes

Ils ont pu déterminer que la personne à qui appartenait cette dent vivait il y a entre 164.000 et 131.000 ans dans les tropiques chauds du nord du Laos, comme le raconte CNN. La datation des restes fossiles est cruciale si l’on veut comprendre la succession des événements et des espèces. D’après l’analyse du lieu et la datation des fossiles et des sédiments, les fossiles ont probablement été dispersés dans le paysage, emportés dans la grotte lors d’une inondation.

De ce fait, contrairement à la grotte Denisova, ces conditions humides au Laos n’ont pas permis à l’ancien ADN d’être préservé. Cependant, les archéologues ont trouvé des protéines anciennes suggérant que le fossile était un enfant, peut-être une petite fille, humaine, probablement âgée de 3,5 à 8,5 ans.

Cette découverte soutient la thèse de l’Asie du Sud-Est comme zone de diversité pour les humains, des restes de 5 espèces humaines y ont déjà été trouvées : Homo erectus, Néandertaliens, Homo floresiensis, Homo luzonensis et Homo sapiens.