Denise Richards veut collaborer à nouveau avec sa fille sur OnlyFans

C’est sa fille, Sami Sheen qui a rejoint OnlyFans la première l’année dernière. Son père, l’acteur Charlie Sheen ne tolérait pas cette décision, mais ne pouvant pas l’empêcher, il lui a demandé tout de même de "rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité". Pour Page Six repartagé par Unilad, il avait déclaré à l’époque, "Elle a maintenant 18 ans et vit avec sa mère. Cela ne s’est pas produit sous mon toit". Denise Richards n’était pas du même avis puisqu’elle a rejoint OnlyFans un peu après sa fille.

En 2022, mère/fille avaient déjà collaboré sur la plateforme (principalement) érotique. Aujourd'hui la James Bond girl relance l'idée "Est-ce que ma mini-moi [Sami Sheen] et moi-même devrions faire une autre collaboration ?".

Cette proposition a suscité le débat sur Reddit. Alors que certains internautes trouvent ça complètement bizarre, on peut lire : "J’ai l’impression que le contexte m’échappe ou peut-être que je suis tout simplement naïf", "C’est effrayant, bizarre, inapproprié et tant d’autres choses". Tandis que d’autres utilisateurs s’interrogent "J’ai l’impression qu’il n’y a aucune chance qu’elles prennent des photos nues ensemble ou qu’elles fassent des actes sexuels", "Quelqu’un sait-il ce qu’ils font réellement sur OF ?"… Et bien pour le savoir, les fans de Denise payent un abonnement de 25 dollars par mois. Pour un autre utilisateur c'est limpide, "Denise est vraiment en train de transformer OnlyFans en OnlyFams".