Denis Odoï sélectionné pour le Mondial avec le Ghana... dix ans après sa sélection avec les Diables

La consécration ultime pour Denis Odoï ! A 34 ans, il vient en effet d'être sélectionné par le coach du Ghana, Otto Addo, pour disputer sa toute première Coupe du monde. Il fait donc partie des 26 élus qui affronteront le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud dans les prochaines semaines.

Un superbe retour au premier plan pour un joueur qui était tombé dans un certain anonymat médiatique chez nous, après s'être exilé à Fulham pendant 6 ans. Son come-back plus que réussi à Bruges, où il est rapidement devenu l'un des tauliers ultra précieux de Carl Hoefkens, lui aura donc permis de retrouver le feu des projecteurs et d'ainsi conforter sa place au soleil en équipe nationale.

Malgré tout, cette sélection pose question puisque Odoï avait été sélectionné une fois chez les Diables, c'était en mai 2012 (il y a plus de 10 ans, donc) en amical contre le Monténégro.

Et c'est justement parce qu'il ne compte qu'une seule sélection dans un match sans enjeu que l'ex-Diable a pu changer de nationalité sportive pour préconiser sa 2e patrie, le Ghana. Il a donc fait ses débuts en mars dernier et compte quatre sélections depuis.

Il sera accompagné de trois autres Belgicains au Mondial avec le Ghana : Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Elisha Owusu (Gent) en Kamal Sowah (Club Bruges).