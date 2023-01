Denis Ducarme (MR) ambitionne d’être un bourgmestre "à temps plein" à Charleroi

C’était un secret de Polichinelle mais cette fois c’est officiel : Denis Ducarme est candidat bourgmestre à Charleroi en vue des prochaines élections communales. Il mènera le MR local à la conquête de la majorité lors du scrutin d’octobre 2024.

Revenu il y a un an à Charleroi, Denis Ducarme annonce sa candidature pour remplacer l’actuel bourgmestre et président du Parti socialiste, Paul Magnette. Un poste de bourgmestre qu’il compte occuper à temps plein si les carolos lui font confiance. "Si les carolos décident de redistribuer les cartes, de donner la possibilité à un autre parti que le PS de gérer cette ville et bien je veux leur dire que moi je le ferai sans cumuler. Un travail à temps plein, uniquement bourgmestre. Pas bourgmestre et député, pas bourgmestre et président de parti. Cette ville a besoin qu’on s’occupe d’elle et ce n’est pas assez le cas aujourd’hui. Elle a besoin d’un bourgmestre à temps plein", explique-t-il.

Denis Ducarme qui pointe déjà quelques priorités pour Charleroi :" Il est clair que les enjeux en matière de taux d’emploi, de qualité de vie, de santé et de sécurité sont extrêmement importants".

Les prochaines élections communales sont prévues pour le 13 octobre 2024.