Denis Ducarme à propos du terril du Martinet : "Je vais porter plainte pour conflit d’intérêts"

Y a-t-il eu conflit d’intérêts dans des dossiers du terril du Martinet à Charleroi ? C’est en tout cas ce que dénonce Denis Ducarme. L’homme voit un conflit d’intérêts entre l’architecte en chef de la ville et une boulangerie installée sur le site depuis près de 3 ans. L’élu MR compte déposer plainte.

Le terril du martinet, bien connu de la région carolo a été réhabilité il y a quelques années. Aujourd’hui, il abrite plusieurs acteurs économiques de la ville. Parmi ces acteurs, une boulangerie. Et selon Denis Ducarme, cet acteur poserait problème puisque le principal administrateur de cette boulangerie, n’est autre que l’architecte en chef de la ville, chargé de la réhabilitation du site : "Alors qu’il porte au nom de la ville, ce projet de réhabilitation depuis un certain nombre d’années", explique l’élu MR, "il va y ouvrir sa propre entreprise. Est-ce que c’est éthique ou moral d’être payé par la ville pour un projet et d’en tirer un enrichissement personnel ? Nous ne le pensons pas, nous estimons que cela revêt toutes les caractéristiques du conflit d’intérêts. Je termine donc mon dossier auprès de mes avocats et je vais saisir la tutelle mais aussi le parquet."

De son côté, Georgios Maïllis, l’architecte en chef, se défend de tout conflit d’intérêts : " Je suis étonné par ces propos violents, infondés et qui essaient de salir toute une série de personnes et d’institutions. Évidemment nous sommes droits dans nos bottes. Un premier article soulevant des questions du même type avait été publié il y a quelque temps déjà et avait conclu à la légalité de tout le processus. Nous avons participé à une société qui essaie de rayonner sur l’ensemble du territoire de Charleroi."

Georgios Maïllis parle de propos de campagne digne du caniveau dans le chef de l’élu MR.

Affaire à suivre donc, une fois la plainte déposée, ce sera à la justice de mener l’enquête.