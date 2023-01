Denis Dragus quitte le Standard, Ronny Deila attend désormais des renforts

Comme pressenti, Denis Dragus va bien quitter Sclessin. L’attaquant roumain est en partance comme l’a confirmé Ronny Deila : " Denis ne s’est pas entraîné ce mercredi puisqu'il va partir. Il va rejoindre le Genoa, en Série B. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour moi car c'est un de nos meilleurs buteurs cette saison. C’est aussi un joueur talentueux mais il lui manque une certaine discipline sur le terrain. Il devrait améliorer cet aspect en Italie. C’est une belle opportunité pour lui et j’espère qu’il va la saisir afin de franchir un palier et revenir plus fort au Standard ". Il devrait en effet s’agir d’un prêt, avec option d'achat, et non pas d’un transfert définitif.

Un autre départ est sur le point d’être acté, celui d’Aleksandar Boljevic qui faisait partie des indésirables. L’ailier du Standard, qui avait déjà été prêté à Eupen, la saison dernière, est donc lui aussi en partance. L'international monténégrin est en passe de rejoindre l’Hapoël Tel-Aviv en Israël. Un transfert qui ne devrait donc pas contrarier les plans de Deila.

Noé Dussenne, stop ou encore ?

Annoncé au Lokomotiv Moscou, le départ de Noé Dussenne n'a pas encore été confirmé. Le capitaine du Standard pourrait même rester à Sclessin. Une hypothèse que n’exclut pas Ronny Deila : " Noé a un comportement exemplaire. Il s’entraîne normalement et je pense qu’il sera prêt pour le match de vendredi face à Eupen. Je compte en tout cas sur sa présence dans le groupe. Ensuite, on verra bien ce qui se passera jusqu’à la clôture du mercato. Il pourrait s’en aller comme il pourrait tout aussi bien rester au Standard ". Noé Dussenne pourrait donc poursuivre l'aventure en rouge et blanc, contrairement à Nicolas Raskin (Glasgow Rangers) et Selim Amallah (Real Vallodolid) dont les dossiers sont en en passe d'être finalisés.

2 ou 3 renforts attendus

Si plusieurs mouvements sont en passe d’être réalisés dans le sens des départs, Ronny Deila attend désormais l’arrivée de renforts. L’entraîneur liégeois espère ainsi voir débarquer deux ou trois joueurs dans les prochains jours : " Comme tous les entraîneurs, je souhaite avoir des renforts qui pourraient directement apporter de la qualité à l’équipe. L’idéal serait de transférer des éléments expérimentés pour encadrer nos jeunes joueurs. Nous recherchons avant tout un arrière gauche, suite à la blessure de Barrett Laursen, ainsi qu'un buteur dont le profil serait évidemment différent des attaquants que nous possédons dans le noyau. Un défenseur central pourrait aussi être transféré en fonction du départ éventuel de Noé Dussenne ".