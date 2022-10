Denis Dragus, buteur et décisif face à l'Antwerp : "Un match aussi bon que contre Bruges"

Le Standard n'a pas fait dans le détail en s'imposant 3-0 face à l'Antwerp ce dimanche. Les Liégeois comptaient déjà trois buts d'avance après... neuf minutes de jeu grâce notamment à la prestation de Denis Dragus, auteur du deuxième but et décisif sur le troisième grâce à une très jolie feinte.

"Nous aussi, nous étions surpris de mener aussi vite 3-0 !, a souri l'attaquant roumain au micro de nos confrères d'Eleven. Nous sommes très bien rentrés dans le match, on a fait ce que le coach avait demandé. Il fallait commencer très fort, on pensait qu'ils allaient en faire de même. Mais on a commencé le match bien mieux qu'eux ! Mon but ? J'ai vu l'espace, et je suis content d'avoir vu le ballon finir au fond ! Le coach avait aussi demandé qu'on plonge dans l'espace, et je l'ai fait. Sur le troisième, j'avais vu Cihan Canak derrière moi, et je savais qu'il allait marquer. On avait déjà fait un très bon match contre Bruges, et on peut dire que celui-ci était aussi bon."