L'animateur de 54 ans a réservé un message poignant à Jean-Pierre Pernaut sur Instagram :"Tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J'ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé" a-t-il écrit.

Il a ensuite loué les nombreuses qualités de son collègue : "Tu es d’abord un homme d’une générosité incroyable. Tu étais le même quelque soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t’imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. (...) Tu resteras toujours ce complice, ce grand frère, cet exemple de professionnalisme et de fidélité. C’est un luxe que je mesure et un honneur immense de t’avoir rencontré et d’avoir pu partager tant de moments forts".

Denis Brogniart a également rappelé l'investissement du journaliste et le résultat impressionnant de son travail tout en saluant le charisme de ce dernier : "Je n’oublie pas non plus que tu as choisi le moment de ton départ du 13h, en homme libre jusqu’au bout de cette épopée. Et ça, c’est la classe. C’est si rare. Ton parcours est incroyable, inspirant, tu l’as construit jour après jour, ne laissant à personne le soin d’en délimiter les contours".