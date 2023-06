Denis Brogniart maintenu à la présentation du 14 juillet malgré les tensions de l'année passée

C'est officiel : Denis Brogniart sera présent pour les festivités du 14 juillet à voir sur TF1.

Il y a quelques semaines, le présentateur de "Koh-Lanta" faisait l'objet de critiques. En effet, certaines collèges ou ex collègues ont révélé avoir eu des tensions avec Denis Brogniart.

Parmi les témoignages, on pouvait retrouver un coup de colère suite à la peur d'une journaliste de monter dans un hélicoptère lors du dernier 14 juillet selon Voici : "Il s’en est pris à elle de manière très violente puis, dans la foulée, à une chargée de production… Il leur a hurlé dessus, il les a pourries devant tout le monde, c’était terrifiant. Toutes les deux étaient sous le choc. L’une d’elles a éclaté en sanglots alors que l’autre est restée pétrifiée, incapable de bouger."

Suite à l'annonce de maintenir Denis Brogniart dans le dispositif de TF1 pour le 14 juillet, Charlotte Namura, animatrice et ex collègue de Denis Brogniart, a pris la parole sur Twitter en indiquant : "Humiliation et insultes devant les pontes de l’armée française l’année dernière sur une chargée de prod qui sera hospitalisée et qui n’a jamais pu reprendre le travail,enquête interne ouverte,prod de l’info qui ne souhaitait plus le voir dessus. C’est donc ça le totem d’immunité ?"