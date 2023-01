Denis Brogniart accusé de comportements tyranniques par des collègues : sa réaction

Malgré cette décision radicale découlant de plusieurs témoignages dont celui de Charlotte Namura qui a déclaré avoir été "humiliée et insultée en public" par l’animateur ou encore celui de Marion Jollès, qui affirme que sa collaboration avec lui est "le pire souvenir" de sa carrière, on a pu voir Denis Brogniart à la tête du Mag de la Coupe du monde et on le retrouvera encore aux commandes de Koh-Lanta dont le tournage a eu lieu quelques semaines après les événements de juillet évoqués ci-dessus.