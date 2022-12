Déni de grossesse : comment expliquer ce phénomène ?

Comment expliquer l'absence de symptômes ?

L'absence de symptômes est justement dû à cette défense psychique extrêmement puissante qui ne va laisser transparaître aucun symptôme typique - ou en tout cas pas interprétés comme tels. Cependant, on a parfois symptômes très légers ou atypiques : ballonnement, douleurs abdominales. Et 50 à 70% des patientes sont réglées ; soit règles sous pilules, soit saignements de grossesse qui peuvent arriver et qui sont interprétés comme des règles.

L'absence de ventre est également impressionnante et due au fait que dans le déni de grossesse, l'utérus bascule vers l'arrière et vers le haut donc le fœtus reste contenu dans la paroi abdominale et les abdos ne se relâchent pas donc on n'y voit rien. Et une fois que les futures mamans l'apprennent, l'esprit se débloque et en quelques heures ou quelques jours, tous les symptômes apparaissent.

À savoir aussi que 38% des patientes concernées par le déni de grossesse ont consulté un médecin alors qu'elles étaient enceintes et que le médecin n'a pas diagnostiqué de grossesse, ce qui est assez interpelant...