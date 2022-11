Denée: quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone a failli être à l'origine d'un véritable drame, la nuit dernière, à Denée. C'est ce que nous apprend la zone de secours Dinaphi.

Les secours médicaux ont été appelés dans l'entité afin de secourir une petite fille de 6 ans faisant un malaise.

Sur place, les ambulanciers ont constaté la présence de CO et ont fait immédiatement appel aux pompiers de la zone Dinaphi pour procéder à des mesures complémentaires et à une ventilation du bâtiment.

Une très forte concentration de CO a été relevée dans la chambre de la petite fille de 6ans.

"Les premiers test médicaux réalisés sur place ont révélé immédiatement une intoxication au CO de l’ensemble des occupants de l’habitation dont 2 enfants en bas âge et un enfant de 6 ans", explique la zone de secours.

4 personnes ont été transportées à l’hôpital Vésale de Charleroi pour être placées en caisson hyperbare.

La cause de l’intoxication est un mauvais fonctionnement de la chaudière au mazout couplé à un défaut dans la cheminée et à un manque de ventilation de l’habitation.

Fort heureusement, la chaudière s’est mise en sécurité … sans quoi les conséquences aurait été certainement beaucoup plus graves.